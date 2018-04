Parti Islam, vraie menace ou épouvantail commode ?

Un spectre hante la Belgique. Il est, dit même sans rire Richard Miller, député MR et idéologue de son parti, en passe d'accéder au pouvoir dans certaines communes, " parce que certains partis aux tendances communautaristes ne résisteront pas à la tentation de composer des coalitions avec lui ". Ce spectre, ombre obscure aux reflets de haine, est un parti qui casse les codes de notre démocratie, une formation dont l'appellation comme le projet témoignent d'aspirations théocratiques : Islam, acronyme d'intégrité, solidarité, liberté, authenticité et moralité. Avec deux conseillers communaux depuis 2012, et à peu près autant de neurones à sa tête, il compte présenter des listes dans la plupart des communes bruxelloises et dans quelques-unes des grandes villes wallonnes.

