Oxfam-Solidarité rappelle que des mesures internes ont été prises

Après les révélations faites vendredi et dimanche concernant des collaborateurs qui auraient invité des prostituées lors de leur mission au Tchad il y a plus de dix ans et en Haïti en 2011, Oxfam-Solidarité s'est dit, dimanche, indignée et consternée.