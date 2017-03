Ossama Krayem a fait des repérages à Schiphol

Les enquêteurs savaient déjà qu'Ossama Krayem et un autre suspect, le Tunisien Sofian Ayari (27 ans), s'étaient rendus à Schiphol quelques heures avant les attentats de Paris. Ils n'en connaissaient cependant pas la raison.

Lors d'un interrogatoire mené par la police belge en octobre et novembre derniers, Krayem a admis qu'il s'était rendu à Schiphol afin de "trouver des consignes assez grandes pour y conserver des armes, des explosifs et de l'argent". Il y est resté environ deux heures sans trouver de consignes et a ensuite quitté l'aéroport, précise la source proche de l'enquête.

Ossama Krayem, né en Suède de parents réfugiés syriens, a été arrêté à Bruxelles le 8 avril et est incarcéré en Belgique. Il a été filmé peu avant l'attentat dans le métro Maelbeek en compagnie du kamikaze Khalid El Bakraoui.

Après les attentats du 22 mars, un ordinateur avait été retrouvé à proximité d'une planque des djihadistes à Schaerbeek. Il contenait un dossier "13 novembre" qui reprenait les différents commandos et les objectifs des djihadistes. Un des fichiers avait été baptisé "Groupe Schipol".

"Nous continuons à enquêter pour savoir quels étaient leurs plans à Schiphol", indique la source. "Peut-être voulaient-ils y commettre un attentat ou l'utiliser comme une base arrière."

Le parquet fédéral ne souhaite pas commenter ces éléments de l'enquête.