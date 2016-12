Opérations policières à Schaerbeek: le suspect sous mandat d'arrêt

A ce stade, le juge d'instruction ne s'est pas encore prononcé sur une éventuelle implication terroriste du suspect, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles. A.B., était soupçonné d'être en possession d'armes et d'explosifs, et d'avoir proféré des menaces à caractère terroriste.

A.B., un Belge né en 1982, a été interpellé sans incident à l'issue d'une opération menée à Schaerbeek par la police judiciaire fédérale de Bruxelles et avec le soutien de la police locale de Bruxelles Nord. Plusieurs objets ont été saisis, dont des armes et du matériel informatique. Le SEDEE (Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs) s'était également rendu sur les lieux pour un colis suspect, qui ne contenait finalement pas d'explosifs. Aucun explosif n'a été retrouvé, précise le communiqué.

Le suspect est connu de la justice pour des faits de vol et de coups et blessures mais pas pour des faits de terrorisme.

C'est le parquet de Bruxelles et non le parquet fédéral qui est en charge de l'affaire, le parquet fédéral se chargeant plutôt de dossiers liés à plusieurs arrondissements judiciaires ou ayant un côté international. Le dossier pourra toutefois être fédéralisé en cours d'enquête, précise le parquet de Bruxelles.