Opération belgo-britannique contre le trafic de migrants et de drogues

Vingt-six suspects ont été appréhendés mardi et 36 migrants sauvés au cours d'une vaste opération menée par plus de 250 officiers de police belges et britanniques, au cours de 24 perquisitions simultanées dans les deux pays, a annoncé mercredi l'ambassade du Royaume-Uni à Bruxelles.