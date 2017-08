Oeufs contaminés: une task force pour examiner les mesures à prendre

L'information a été confirmée par un porte-parole du Premier ministre.

Toutes les pistes seront étudiées.

Une réunion était organisée jeudi matin entre les représentants des secteurs agricole et du commerce et les différents ministres compétents dans ce dossier, ainsi que Charles Michel et les vice-Premier. L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), était également représentée.

Un Conseil des ministres restreints se tenait dans la foulée, à l'issue duquel une conférence de presse est prévue.

René Collin: "Il faut agir plus vite"

René Collin s'est dit "interpellé" par le fait que 50 élevages sont toujours bloqués en Belgique, et que pour 26 d'entre eux, "aucun échantillon n'a encore été prélevé". "Ca ne va pas. Il y a urgence à traiter cette situation!"

Des aides au secteur ont également été évoquées lors de cette réunion, ce qui est, "élémentaire", selon le ministre wallon. "Il faut activer toutes les possibilités aux niveaux européen et fédéral, avec le fonds sanitaire. Bien entendu, les Régions prendront aussi leur part avec le suivi personnalisé des élevages."

Pour René Collin, la priorité est de rendre confiance au consommateur, et donc éradiquer la crise.

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), "à défaut d'avoir bien géré la situation", doit "se retrousser les manches et la traiter avec l'urgence requise", a-t-il encore plaidé.