Oeufs contaminés: Une contre-expertise montre un dépassement du seuil de sécurité européen

Ces résultats font référence à une entreprise bloquée et échantillonnée le 18 juillet. Une première analyse révélait un taux de 0,076 mg/kg de fipronil, ce qui restait largement sous le seuil européen de sécurité. L'exploitant a cependant fait usage de son droit à la contre-expertise et une deuxième analyse a révélé cette fois un taux de 0,92 mg/kg, soit une teneur qui dépasse ce seuil de sécurité européen.

"L'Afsca et les laboratoires concernés font actuellement une recherche afin de pouvoir expliquer la différence dans ces résultats d'analyse", indique l'Agence, qui souhaite obtenir des clarifications le plus rapidement possible.

Ces oeufs, bloqués le 18 juillet, ne devraient pas avoir atteint le consommateur, ajoute l'Afsca. Celle-ci indique avoir reçu le 2 juin dernier une première notification de la part d'une entreprise belge, qui informait l'Agence d'un problème potentiel avec le fipronil. Depuis, 86 entreprises ont été bloquées, ainsi que tous les produits qui y étaient présents, assure l'Afsca.

"L'agence a également prélevé en double, conformément à la réglementation, les échantillons d'oeufs afin de confirmer ou infirmer la contamination de l'exploitation."

Belga