Oeufs contaminés: Le directeur d'une entreprise perquisitionnée jeudi dénonce une méprise

Le directeur de l'une des entreprises perquisitionnée jeudi par la police fédérale et l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) dans le cadre de l'affaire des oeufs contaminés à l'insecticide fipronil nie toute implication. Il se dit actif dans la filière de la viande de poulet et non des oeufs, a-t-il indiqué dans un témoignage anonyme recueilli par la VRT.