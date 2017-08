Oeufs contaminés: Le Boerenbond évalue les dégâts à au moins 10 millions d'euros

Le syndicat agricole flamand Boerenbond évalue pour l'instant les dégâts liés à la présence de fipronil dans des oeufs pour le secteur à au moins 10 millions d'euros. Il réclame aux ministres compétents du gouvernement flamand et du fédéral de prendre des mesures afin de compenser le plus rapidement possible les pertes pour les entreprises touchées.