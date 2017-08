Oeufs contaminés: la France critique la Belgique et les Pays-Bas

Le ministère de l'Agriculture a dans le même temps annoncé une enquête nationale chez "l'ensemble des fabricants d'ovoproduits" (produits transformés à base d'oeufs) pour quantifier les origines de tous les fabricants d'ovoproduits agréés en France, au nombre de 80 environ.

"Nous souhaitons faire en sorte que nous puissions établir de meilleurs rapports de contrôle et de transparence avec nos partenaires, puisque les lots incriminés viennent à la fois des Pays-Bas et de la Belgique", a d'abord déclaré le ministre, critiquant le 'gap (écart) de temps' qui a séparé le moment où les produits incriminés ont été introduits sur le territoire français et le moment où la France a été informée, qui ne "permettait pas de pouvoir réagir dès les premiers instants".

"La coopération doit mieux se passer à l'avenir", a insisté le ministre, qui entend présenter "une initiative européenne", fin août, lors d'un conseil européen informel de l'Agriculture et de la Pêche à Tallin, en Estonie.

Il souhaite à cette occasion présenter à ses homologues belges et des Pays-Bas "un nouveau mécanisme pour faire en sorte que nous puissions mieux collaborer et avoir des échanges beaucoup plus fructueux et avoir des échanges beaucoup plus rapides, notamment lorsqu'il y a des cas de contamination avérés comme nous l'avons vécu".

S'il a redit que les premiers résultats de l'enquête menée en France sur les lots incriminés seraient connus en fin de semaine, permettant de "retirer les lots incriminés s'il en était besoin", il a clairement exprimé le souhait, par ce point de situation, de "rassurer les consommateurs, leur dire clairement qu'il n'y avait pas de danger pour la santé humaine".

AFP