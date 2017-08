Oeufs contaminés: interpellation de deux administrateurs de l'entreprise Chickfriend

Chickfriend se trouve au coeur de cette affaire, à l'instar de la firme belge Poultry-Vision. Martin van de B. et Mathijs IJ., les gérants de Chickfriend, avaient fermé il y a quelques jours déjà leur site internet et leur page Facebook et semblaient avoir disparu sans laisser de trace.

"Il s'agit de deux dirigeants de l'entreprise qui a probablement appliqué le produit dans les élevages avicoles", présentée comme Chickfriend par les médias néerlandais, a indiqué à l'AFP Marieke van der Molen, porte-parole du parquet néerlandais.

Huit lieux ont été perquisitionnés aux Pays-Bas et Belgique jeudi. Le parquet d'Anvers a confirmé les perquisitions. En Belgique, les endroits visités se situent en Campine et en Flandre orientale.

Les perquisitions ont été effectuées par quelque 70 membres de la police fédérale et de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca). Du matériel compromettant a été saisi.