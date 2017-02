Nuisances sonores: la perception des amendes suspendue durant deux mois

La Région bruxelloise a bel et bien enclenché hier soir dès minuit la tolérance zéro par rapport aux normes de bruit plus strictes dans le ciel de la capitale. Des procès-verbaux d'infraction seront dressés pour les avions générant des nuisances et les compagnies concernées seront dûment informées. La perception des amendes sera toutefois suspendue les deux mois à venir, annonce la ministre bruxelloise de l'Environnement Céline Fremault (cdH).