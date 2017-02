Nuisances sonores : 7.000 vols sont susceptibles d'écoper d'amendes

Environ 90.000 vols ayant quitté l'aéroport bruxellois depuis cette piste l'an dernier, les amendes concerneraient plus ou moins 7.200 d'entre eux, qu'ils soient passagers ou cargo.

Les 8% dont Ben Weyts avait parlé représentent une moyenne sur l'ensemble de la journée. Le moment le plus problématique se situe en réalité entre 06h00 et 07h00. A ce moment-là, Brussels Airport est déjà dans un rythme de vols de jour alors que la Région bruxelloise entend faire respecter les normes de bruit plus strictes jusque 07h00. Selon le ministre flamand, durant cette période, 39% des départs de la piste 25R seraient en infraction, "et même 80% en fonction de la route aérienne prise après un décollage depuis cette piste".

Toujours d'après Ben Weyts, la nuit, entre 23h00 et 06h00, de 27 à 60% des départs de cette même voie d'envol dépassent les normes de bruit, le chiffre étant de près de 5% entre 07h00 et 23h00.

Arnaud Feist, le CEO de Brussels Airport, avait pour sa part récemment souligné que les avions cargo 747 ne seraient pas les seuls à être concernés par les normes en question. Ce serait en effet également le cas des Airbus A320 ou des Boeing 787 Dreamliner. Entre 06h00 et 07h00, de nombreux modèles de ces appareils, de compagnies comme Brussels Airlines, TUI fly et Thomas Cook Airlines, décollent. Ryanair a, quant à elle, décidé il y a deux semaines de déplacer tous ses vols matinaux après 07h00.