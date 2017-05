Nuisances des avions: mettre en place un observatoire de l'emploi à l'aéroport

Selon le ministre bruxellois, l'emploi à Zaventem n'a cessé de croître depuis l'an 2000 mais il est impossible de procéder à une analyse précise de la situation et de la répartition de ces emplois, faute de transmission régulière d'informations transmises par Brussels Airport à ce sujet - les dernières remontent à 2013 - et de paramètres partagés en commun sur les activités concernées et la zone à prendre en considération.

Il ressort d'une analyse réalisée par l'université catholique flamande KULeuven, à la demande du ministre bruxellois de l'Emploi, que si l'on s'en tient aux dix secteurs d'activités en lien direct dans la zone aéroportuaire la plus large (8 communes flamandes et 2 bruxelloises), on dénombre 10.663 emplois ETP, dont 13% occupés par des bruxellois.

Dans un deuxième volet élargi à 23 secteurs d'activités pouvant avoir un lien avec le transport aérien englobant notamment l'horeca, la sécurité, le transport et le nettoyage, on dénombre 11.672 emplois occupés à 23% par des habitants de la capitale, majoritairement présents dans les sociétés de nettoyage. Une constante entre les deux volets: la proportion d'emplois occupés par des personnes provenant de la Région flamande, qui s'élève dans les deux cas à 67%.