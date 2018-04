Nouvelles règles pour le permis de conduire théorique: "Ne vous ruez pas"

"Ne vous ruez pas, cela ne sert à rien", affirme cependant mercredi le Groupement des sociétés agrées de contrôle automobile et du permis de conduire (Goca) à l'agence Belga.

A partir du 30 avril prochain, les candidats ne pourront en effet pas commettre plus d'une faute grave tout en devant atteindre un minimum de 41/50. Une faute grave entraînera automatiquement la perte de cinq points, alors qu'une faute 'légère' reste synonyme de un point perdu. Un système similaire est déjà d'application en Flandre et en Wallonie.

"Le nombre de questions reste le même et elles ne sont pas plus difficiles. C'est juste la cotation qui est modifiée", note Marie De Backer, porte-parole du Goca. "C'est se tirer une balle de pied de venir si l'on n'est pas prêt, car si le candidat rate son examen deux fois, il est obligé de suivre une formation théorique de 12 heures. Une faute grave, c'est assez évident: un sens interdit c'est un sens interdit. Si on ne sait pas ça, c'est que l'on est pas prêt à passer l'examen."

Le Goca n'a pas mis de dispositif spécifique en place pour faire face à cette affluence. "Nous ne voulons pas encourager ce comportement selon laquelle on va tenter sa chance", insiste la porte-parole.

Les centres gardent donc les mêmes heures d'ouverture, de 07h15 à 16h00, sans possibilité de prendre rendez-vous, les inscriptions se faisant à l'arrivée des candidats. Un examen complet dure environ trente minutes.