Nouveau test de grande ampleur par e-mail de BE-Alert

Le premier jeudi du mois est le moment où les canaux d'alerte sont testés et les différentes autorités qui le souhaitent peuvent alors s'essayer aux potentialités de BE-Alert, explique-t-on au Centre de crise, qui dépend du SPF Intérieur. Lummen, Sint-Martens-Latem, Nazareth, Gavere, De Pinte, Genappe et Puurs s'y sont ainsi essayées ce jeudi et des SMS, appels vocaux et e-mails ont été envoyés à leurs habitants.

Le Centre de crise en a également profité pour organiser un test de grande ampleur via la fonction e-mail de la plateforme. Un courriel a ainsi été envoyé à toutes les personnes qui se sont déjà inscrites dans BE-Alert. Au total, 366.567 courriers électroniques tests ont été envoyés, soit un taux de réussite de 99,97%. Le but était également de vérifier, compléter ou modifier si nécessaire les coordonnées déjà fournies.

Le Centre de crise va à présent évaluer minutieusement cet essai au cours des prochains jours pour pouvoir encore améliorer le système.

Lancement du BE-Alert Challenge

Le Centre fédéral de crise a également lancé sa campagne 'BE-Alert Challenge' afin d'inciter un maximum de citoyens à s'inscrire sur la plateforme d'alerte pour les situations d'urgence. Toutes les 20.000 nouvelles inscriptions s'accompagneront d'une action concrète pour la sécurité de tous, promet-il: distribution de détecteurs de fumée, formations aux premier secours, conseils pour des événements sécurisés, etc.

Avec ce défi, le Centre de crise entend "réveiller tout le monde" car il est, selon lui, "grand temps" de s'inscrire à BE-Alert. Il suffit de deux minutes pour pouvoir être, si nécessaire, directement alertés en cas d'urgence et informés des dispositions à prendre.

Les personnes déjà inscrites peuvent, elles aussi, apporter une petite pierre supplémentaire à l'édifice en invitant, via le site www.be-alert.be, leurs familles et amis à également s'enregistrer sur la plateforme.

En s'enregistrant avec une ou plusieurs adresses, les autorités pourront si nécessaire avertir rapidement et directement les citoyens concernés lors d'une situation d'urgence, rappelle le Centre de crise.

Même si BE-Alert peut envoyer un SMS à toutes les personnes physiquement présentes aux environs d'une situation d'urgence, il demeure en effet toutefois essentiel pour les autorités d'également pouvoir donner l'alerte en se basant sur les adresses enregistrées (par exemple en cas de pollution de l'eau potable, de panne d'électricité, etc.), insiste-t-il.