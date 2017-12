Nombre record de saisies et confiscations de biens de criminels

Les service de l'organe central pour la saisie et la confiscation (OCSC) ont bouclé un nombre record de dossiers l'an passé, soit 12.138 dossiers en 2016 contre 8.119 en 2015. Mais le flux de saisies est continu, avec 8.776 cet année, et 9.213 l'an passé, soit plus qu'il y a dix ans (5.263 en 2007), rapporte De Tijd jeudi.