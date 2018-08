Noir comme la nuit... Et si je vous emmenais en vacances... dans un verre de vin?

Et si je vous emmenais en vacances... dans un verre de vin. Par la grâce d'une bouteille, fermer les yeux, faire appel à ses sens et visiter un coin de France, d'ailleurs... En somme, voyager dans le temps et l'espace, juste le nez dans le verre, la langue pétrie de souvenirs.