Net refroidissement en perspective

Un coup de tonnerre local n'est d'ailleurs pas exclu. Les maxima atteindront 0 à 1 degré dans les Hautes Fagnes et 5 à 6 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera modéré et assez fort au littoral de secteur ouest à nord-ouest, indique l'IRM vendredi à la mi-journée.

Vendredi soir et la nuit suivante, le temps deviendra graduellement plus sec avec la possibilité de larges éclaircies surtout sur le nord-est du pays. Du brouillard givrant pourrait se former localement. Les minima afficheront des valeurs comprises entre -3 degrés en Haute Belgique et +3 degrés au littoral. Ils seront proches de 0 degré dans le centre du pays. Le vent de nord-est, d'abord modéré, faiblira ensuite et reviendra au secteur ouest.

Samedi, éclaircies et nuages alterneront. Le risque d'averses hivernales n'est cependant pas exclu et sera plus important le long de la frontière française. Les maxima seront voisins de 0 degré dans le sud du pays et de 4 ou 5 degrés en plaine. Le vent sera faible de secteur sud-ouest ou de direction variable.

Durant la nuit de samedi à dimanche, le temps sera généralement sec avec quelques éclaircies. Les températures chuteront pour atteindre des minima de -3 à -5 degrés en Ardenne, et autour de 0 degré ailleurs. Le vent sera d'abord faible, puis modéré en fin de nuit, de secteur nord-est, augmentant ainsi la sensation de froid.

Dimanche, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies avec un risque d'averses hivernales. Le temps restera assez froid avec des maxima autour de 2 degrés dans le centre sous un vent modéré de secteur nord-est. La semaine prochaine s'annonce froide mais souvent ensoleillée. Le gel nocturne sera modéré et répandu.