Mons: des conventions existent entre la province de Hainaut et le festival FIFA

Une enquête de l'inspection sociale de l'ONSS sur des soupçons de fraude au sein de l'administration de la province du Hainaut concernant le Festival international du Film d'Amour de Mons (FIFA) est en cours, ont rapporté jeudi La Libre Belgique et La Dernière Heure jeudi. Selon les quotidiens, le FIFA, dont l'édition 2018 a été annulée mardi, est concerné par cette enquête et notamment son délégué général, André Ceuterick, qui preste comme bénévole pour le Fifa mais qui est le chef du département cinéma de la Province. Mercredi, Elio Di Rupo, président du Conseil d'Administration du FIFA, indiquait que le personnel du festival montois, y compris le délégué général André Ceuterick, travaillait en tant que bénévoles.

"L'inspection sociale vérifie que du personnel provincial n'a pas été affecté à d'autres tâches que celles pour lesquelles elles ont été engagées", ont indiqué les quotidiens. "Si l'enquête de l'inspection sociale est concluante, cela voudra dire qu'il y a eu des emplois fictifs et des subsides déguisés."

Les instances provinciales ont réagi à ces informations par voie de communiqué, soulignant que "le partenariat entre la province de Hainaut et le FIFA se base sur des conventions en bonne et due forme."

Selon les instances du Hainaut, "la province est effectivement, depuis la création du festival, engagée dans un soutien à ce qui constitue un événement culturel majeur de son territoire. Elle concrétise ce partenariat par l'intermédiaire de son Asbl Hainaut Cinéma relevant de l'institution Hainaut Culture Tourisme Hainaut Cinéma bénéficie d'un personnel mis à disposition conformément à la législation et son activité est soumise à un contrat de gestion examiné annuellement par les autorités provinciales."

Les instances du Hainaut ont par ailleurs précisé que "dans le cadre particulier du Festival du Film d'Amour, une convention lie Hainaut Cinéma au FIFA" et que "c'est dans le cadre de la mise en oeuvre de cette convention que du personnel provincial attaché à Hainaut Cinéma agit. La province répond par ailleurs à la demande du FIFA, comme de bien d'autres opérateurs culturels, par financement de vacataires dont les activités sont précisées dans un contrat d'emploi."

La Province de Hainaut a souligné son étonnement quant aux "informations diffusées dans les médias" et elle "sollicite ses conseils juridiques pour faire la clarté de toute urgence sur ce qui pourrait lui être reproché en termes de "fraude sociale" et sur la réelle portée des éléments évoqués ... L'enquête menée par l'ONSS au sein de l'administration provinciale ne concerne par le FIFA mais vise à vérifier que la province applique de manière correcte les dispositions relatives au contrôle des prestations, aux jours de congés, aux fiches de paie et aux avantages toutes natures", indiquent encore les instances du Hainaut dans leur communiqué.

"L'institution provinciale tente de répondre au mieux aux questions posées dans le cadre de l'enquête", a indiqué à Belga le Gouverneur du Hainaut, Tommy Leclercq. "Je suis le dossier du FIFA comme tout un chacun. J'ai vu une littérature de presse extrêmement abondante, des choses qui étaient suspectées. Mais on n'a pas trouvé grand chose sur le fond. Mais, ayant l'attractivité et l'image du territoire provincial dans mes compétences, je déplore l'annulation d'un événement qui, depuis une trentaine d'années, apportait une image importante pour le secteur Horeca de Mons. C'est, cette année, devenu extrêmement compliqué, suite au climat de méfiance."