Moins de licenciements pour motif de maladie

Si en 2016, 4% de tous les licenciements étaient encore dus à une incapacité de travail pour la fonction concernée, ce chiffre a baissé à 2,8% l'année dernière. Si c'est là une évolution positive, elle ne permet guère de se réjouir pour autant, car le nombre de malades de longue durée atteint le chiffre de 400 000 par an.

Depuis fin 2016, le gouvernement propose un trajet de réintégration où les médecins, employés et employeurs étudient ensemble comment quelqu'un peut reprendre le travail. Or, dans les trois quarts des cas, l'employeur finit par licencier l'employé malade.

Interrogée par De Morgen, Karen Van den Bergh explique que c'est parce que cette procédure est souvent engagée en dernier recours, quand il est déjà trop tard. "De plus en plus souvent, l'employeur ou l'employé prennent des initiatives au préalable, et les effets s'avèrent plus positifs." Le nombre de personnes qui retournent d'abord travailler à temps partiel a fort augmenté, par exemple.

Si les chiffres de la sécurité sociale montrent que le nombre de malades de longue durée grimpe moins rapidement qu'auaparavant, Karen Van den Bergh estime qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Certains employeurs font de leur mieux pour réintégrer les employés malades, mais d'autres n'en voient pas la nécessité. (CB)