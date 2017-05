Missile nord-coréen: "Augmenter les efforts pour réduire les tensions", estime Reynders

M. Reynders "condamne fermement" ce lancement, dans lequel il voit une nouvelle violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. "La poursuite du programme balistique nord-coréen menace la sécurité régionale et internationale, contrarie considérablement la volonté d'explorer les voies pour rouvrir le dialogue et affaiblit les efforts en faveur du désarmement et de la non-prolifération", commente-t-il dans un communiqué.

Le chef de la diplomatie belge demande à Pyongyang de s'abstenir de tout nouveau test et de s'acquitter de ses obligations internationales en vue d'une relance du dialogue. Il encourage la communauté internationale à mettre en oeuvre les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations unies et à augmenter ses efforts pour réduire les tensions, afin d'arriver à l'objectif déclaré d'une péninsule coréenne pacifiée et dénucléarisée.

En réaction au tir nord-coréen, les Etats-Unis avaient quant à eux appelé la communauté internationale à implémenter des sanctions bien plus fortes envers la Corée du Nord. L'Union européenne a pour sa part appelé à la désescalade.