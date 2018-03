Militaires et cheminots pourraient maintenir une pension précoce jusqu'à 2039

Pour ces catégories, l'âge de la pension serait augmenté progressivement chaque année, d'une période de 6 mois, pour ne rattraper qu'en 2039 l'âge qui sera imposé dès 2030 à l'ensemble des autres travailleurs, celui de 67 ans (sans tenir compte d'une éventuelle reconnaissance de pénibilité du métier).

L'Inspection des finances porte toutefois un avis négatif sur cette mesure, selon les journaux. La période de transition prévue pour les autres fonctionnaires est beaucoup plus courte et faire une pareille exception pour le personnel de train et les militaires uniquement menace le principe d'égalité.

Au gouvernement, la N-VA est d'accord pour accorder ces 20 ans aux militaires, mais pas aux travailleurs du rail. Selon la DH, le MR ne l'entendrait pas de cette oreille, le ministre de la Mobilité François Bellot redoutant des grèves sur le chemin de fer en cas de passage en force.