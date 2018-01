Migrants, Carrefour : jamais la Belgique n'a été à ce point clivée

" Depuis trois ans, nous sommes seuls face à cinq partis d'opposition, trois syndicats et de nombreuses associations. " La petite phrase lâchée par Olivier Chastel, président du MR, à l'occasion des voeux de son parti, jeudi 25 janvier, résume cette législature particulière, marquée par les conséquences de l'alliance MR - N-VA et du rejet du PS dans l'opposition : seul parti francophone au pouvoir fédéral, les libéraux agissent dans l'adversité. Mais en ce début 2018, qui amorce deux années électorales aux relents de soufre, ce constat prend encore une autre dimension, sur fond de confrontations stériles et d'injures échangées publiquement.

