Mieux comprendre les derniers rebondissements de l'affaire des F16

Durant l'été 2016, un membre de l'armée a été informé par le constructeur Lockheed Martin que les chasseurs F-16 pouvaient rester en activité plus longtemps que prévu. C'est ce qu'a révélé hier le site internet VRT NWS, la chaîne publique flamande, s'appuyant sur une source qui travaille au sein de la Défense. Lorsqu'il informe son supérieur hiérarchique, le colonel Letten, c'est le commandant de la composante Air belge, Frederik Vansina, qui va directement se renseigner auprès Lockheed Martin. Dans le même temps, on va conseiller, par courriel, à l'informateur de rester prudent: "Tant que personne ne pense que les F-16 peuvent voler plus de 8.000 heures. Fais bien attention".

