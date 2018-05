"Michel et Macron travaillent pour les rentiers"

Après la corde, le pendu ? L'Anderlechtois Philippe Lamberts a, depuis le 17 avril, acquis une notoriété presque continentale en offrant au président français une corde, allusion aux " premiers de cordée " que défend Emmanuel Macron. L'eurodéputé Ecolo ne fera pas de cadeau à Charles Michel, ce jeudi 3 mai. Car le Premier ministre belge, proche du jeune locataire de l'Elysée, et europhile comme lui, contribuent, selon Philippe Lamberts, par leurs politiques libérales, à " éloigner toujours plus les citoyens de l'Union européenne. L'hostilité dont souffre l'Union ne se manifeste pas uniquement par une poussée du racisme ou du nationalisme, mais aussi par un rejet des politiques qui sont menées, favorables aux banques, aux multinationales, et aux gros pollueurs ", dit-il.

...