Météo : un week-end de Pâques variable

Ailleurs, il fera provisoirement sec avec quelques éclaircies. Ensuite, le ciel se chargera sur tout le pays et il pleuvra depuis la frontière française. Cette zone de pluie sera directement suivie par des averses. Un coup de tonnerre local ne sera pas exclu. Les maxima oscilleront entre 8 et 13 degrés, sous un vent modéré d'est à sud­-est virant au sud­-est à sud.

Vendredi soir, de la pluie ou des averses pourront encore se produire sur le pays. Dès le début de nuit, il fera plus sec et le ciel se dégagera en grande partie à partir de la frontière française. Les minima varieront entre ­1 degré en Hautes­ Fagnes et 3 degrés dans le centre. Avec la formation de ces larges éclaircies et la diminution du vent, de la brume et des bancs de brouillard (givrant) se formeront principalement sur le relief. Des plaques de givre seront également à craindre en Haute Belgique.

Samedi matin, il fera sec sur l'ensemble du territoire. Du brouillard sera parfois présent sur les hauteurs. Ailleurs, le ciel sera peu à partiellement nuageux. Durant la journée, des nuages cumuliformes se développeront et donneront des averses et éventuellement un coup de tonnerre. Les maxima varieront entre 9 et 13 degrés, sous un vent faible à modéré de sud virant à l'ouest.

La nuit de samedi à dimanche, la nébulosité restera variable et des averses pourront encore se produire ici et là. Un peu de neige fondante sera même possible sur les hauteurs en fin de nuit. Les minima oscilleront entre 1 degré en Hautes­ Fagnes et 5 degrés à la mer, avec des valeurs proches de 3 ou 4 degrés dans le centre. Le vent, d'abord faible et variable, deviendra modéré d'ouest à sud­-ouest.

Dimanche, le ciel sera partiellement à très nuageux et le temps variable avec quelques averses. Quelques flocons sont même encore possibles le matin sur le relief. Il fera plutôt frais avec des maxima de 5 ou 6 degrés en Ardenne et autour de 9 degrés ailleurs. Le vent sera généralement modéré dans l'intérieur, de secteur sud­-ouest à ouest. A la mer, le vent sera modéré à assez fort d'ouest à nord­ ouest.

Ce lundi de Pâques, la nébulosité sera abondante avec d'abord de la pluie. Les précipitations seront plus marquées sur l'ouest du pays. L'après-midi, le temps deviendra plus sec à partir de la frontière française. Il fera bien plus doux avec des maxima de 9 à 16 degrés, sous un vent modéré de sud à sud­-est.