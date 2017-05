Météo: un samedi entre averses et éclaircies

Les maxima se situeront entre 17 ou 18 degrés à la mer ainsi qu'en Hautes Fagnes et 20 ou 21 degrés dans le centre. Le vent sera modéré de sud-sud-ouest, virant à l'ouest-sud-ouest.

En soirée, il fera pratiquement sec sur l'ouest et le risque d'averses orageuses diminuera rapidement. En cours de nuit, le temps deviendra généralement sec et des éclaircies ainsi que nuages se partageront le ciel. A l'aube, la nébulosité augmentera à nouveau à partir de l'ouest. Les minima seront compris entre 6 et 11 degrés tandis que le vent sera faible de secteur sud.