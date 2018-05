Météo: un dimanche gris avant un lundi estival

L'ouest et le sud-ouest du pays passeront entre les gouttes dans l'après-midi tandis que le nord-est et l'est pourraient essuyer quelques averses orageuses, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 13 et 16°. Le vent sera modéré d'ouest, puis de nord-ouest.

La nébulosité restera abondante pendant la nuit et les périodes de pluie ou de bruine deviendront plus fréquentes partout depuis le nord-est. Il y aura des bancs de brouillard, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Les minima se situeront entre 9 et 12°.

Il fera bien plus chaud lundi, avec des températures maximales pouvant atteindre les 27°. La chaleur sera accompagnée de larges éclaircies, seul l'extrême-sud du pays pourrait encore connaître quelques précipitations, voire des orages.

Mardi, le temps sera sec avec des périodes ensoleillées et quelques champs nuageux. Les maxima se situeront entre 17 et 23°.

Le temps se gâtera un peu mercredi, avec des températures plus fraîches de l'ordre de 14 à 19°, un vent plus présent et des averses éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre à l'est.

De jeudi à samedi, le temps sera variable, partagé entre éclaircies et passages nuageux. Le thermomètre oscillera autour des 18° dans le centre du pays.