Météo: un avant-goût du printemps

Dimanche après-midi, quelques faibles pluies concerneront encore parfois le centre et l'ouest mais une amélioration se dessine à partir du sud-est. Les maxima iront de 5 à 9 degrés. Ce soir et cette nuit, l'IRM prévoit de larges éclaircies sur la majorité du territoire et des minima de -2 à +2 degrés. Le début de la semaine sera ensoleillé avant une journée de mercredi printanière, lumineuse et très douce, avec des maxima allant jusqu'à 14 degrés.

Lundi sera une belle journée sur bon nombre de régions. Quelques champs de nuages bas pourront néanmoins traîner par endroits, plus longtemps sur l'extrême est du pays. Les maxima oscilleront entre 5 et 11 degrés sous un vent modéré d'est, ou parfois encore assez fort d'est à sud-est en Ardenne. Des rafales de 45 à 60 km/h sont possibles.

La nuit de lundi à mardi, le ciel sera dégagé dans l'ensemble, même si quelques nuages bas pourront temporairement dériver sur nos régions. Un peu de brouillard givrant n'est pas exclu dans les vallées des Hautes Fagnes. Minima de 0 à -3 degrés.

Mardi, la journée sera douce et ensoleillée. Les maxima seront compris entre 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et localement 11 degrés en plaine.

Mercredi sera un bel avant-goût du printemps. Le soleil brillera, malgré quelques champs nuageux qui pourraient transiter sur l'ouest du pays, et les maxima atteindront 14 degrés dans le centre du pays.

Ensuite, les conditions resteront plutôt anticycloniques, même si des perturbations affaiblies atteindront nos régions. Le temps restera calme et généralement sec. Par contre, les nuages deviendront plus nombreux. Les maxima redescendront vers des valeurs proches de 10 degrés.