Météo: précipitations abondantes prévues dans le sud, avertissement de l'IRM

Le temps sera d'abord sec dimanche avec des éclaircies mais devenant graduellement très nuageux. En fin d'après-midi, une nouvelle zone de précipitations arrivera à partir de la frontière française. Au sud du sillon Sambre et Meuse, il s'agira de neige, et de pluie ailleurs, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Les maxima iront de 0 et 5 degrés.

Ce soir, le ciel restera couvert avec des pluies ou neiges fondantes, parfois modérées. Lors de son arrivée au sud du sillon Sambre et Meuse, les précipitations prendront temporairement la forme de chutes de neige.

En seconde partie de nuit, le temps deviendra à nouveau plus sec à partir de l'ouest avec quelques éclaircies. Sur les hauteurs de l'Ardenne, la neige perdurera longtemps avec une accumulation possible de plus de 5 cm localement avant que la neige ne se transforme en pluie en seconde partie de nuit.

Les minima seront atteints en début de soirée et seront compris entre -1 en Hautes Fagnes et +2 degrés en plaine. Durant la nuit, les températures augmenteront pour atteindre des valeurs entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés à la mer lundi à l'aube.

L'Institut Royal Météorologique prévoit encore des périodes de pluie ou d'averses durant la journée de lundi. Selon l'IRM, il existe un risque de cumuls de précipitations importants dans certaines régions, combinés avec la fonte des neiges en Ardenne.

Dans les provinces de Hainaut, Namur et Luxembourg, on attend entre 15 et 30 litres/m2 de précipitations. Ces conditions météorologiques peuvent donner lieu à des problèmes locaux causés par l'eau dans des régions qui y sont déjà sensibles.

L'après-midi, la moitié nord-ouest du pays bénéficiera d'un temps sec avec quelques apparitions du soleil.

Les maxima, doux pour la saison, oscilleront entre 5 degrés en Hautes Fagnes et localement 11 degrés en Flandre.