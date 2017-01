Météo: neige et pluies verglaçantes ce samedi

Les maxima se situeront entre -3 degrés en Hautes Fagnes, 1 ou 2 degrés dans le centre et 7 degrés au littoral. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest, virant vers le nord-ouest à la mer, selon les prévisions de l'IRM.

En soirée et durant la nuit, brume et brouillard seront au rendez-vous. De la bruine est également possible. Le thermomètre ne dépassera pas -3 degrés dans les Ardennes, 1 degré dans le centre et 6 degrés à la mer.

Dimanche matin, des nuages bas, de la brume et du brouillard seront présents et quelques gouttes, voire quelques flocons sur les hauteurs, seront possibles localement. Les maxima oscilleront entre 8 degrés à la côte, 5 ou 6 degrés dans le centre et 1 à 4 degrés en Ardenne. Le vent sera tout d'abord faible à modéré de secteur nord devenant par la suite faible de directions variées. Durant la nuit, le gel nocturne restera limité à l'Ardenne.

Le temps devrait ensuite être plus doux, avec des maxima compris entre 4 et 8 degrés en début de semaine prochaine.