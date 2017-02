Météo: Le vent, la pluie et la grisaille toujours au rendez-vous

Les températures seront comprises entre 7 et 10 degrés en Haute Belgique et 9 et 11 degrés en Basse et Moyenne Belgique, sous un vent modéré à assez fort. Des rafales de vent de 60 à 80 km/h sont attendues, selon les prévisions de l'IRM.

Dans la nuit de lundi à mardi, le ciel sera partagé entre les éclaircies, les nuages et les averses. En Ardenne, elles pourront revêtir un caractère hivernal. Les minima oscilleront entre 1 et 4 degrés. Le vent sera assez fort et soufflera de secteur sud-ouest, avant de s'affaiblir à l'intérieur des terres.

Dans un premier temps, des rafales de 60 à 70 km/h seront encore possibles. Mardi, le temps sera variable. Des averses, parfois orageuses et accompagnées de grêle, tomberont encore sur tout le territoire. Sur les hauteurs de l'Ardenne, elles pourraient prendre un caractère hivernal. Les maxima se situeront entre 2 degrés sur les hauteurs et 7 degrés à la mer.

Le vent sera assez fort et soufflera de directions sud-sud-ouest, virant à l'ouest en cours de journée. L'IRM prévoit également des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 70 km/h sous les averses. Les jours suivants, le temps restera inchangé avec des précipitations régulières et un vent soutenu. Le thermomètre affichera environ 10 degrés. (Belga)