Météo : le mercure va encore grimper

Lundi, les maxima oscilleront entre 24 degrés en Hautes Fagnes et 27 degrés dans le centre et en Campine. Le vent d'est à nord-est-est sera faible dans l'intérieur et modéré en Ardenne. A la côte, les températures se limiteront à 22 degrés en raison d'une brise de mer.

Lundi soir et durant la nuit, le ciel sera serein sous des minima de 9 à 14 degrés. Les journées de mardi et mercredi seront également chaudes et ensoleillées. Dans l'après-midi de mercredi, le risque d'une averse orageuse augmentera. Une perturbation traversera ensuite le pays dès jeudi et le temps sera plus frais.