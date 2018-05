Météo: jusqu'à 25 degrés ce dimanche

Ce dimanche, le soleil sera à nouveau omniprésent. Les maxima seront compris entre 20 et 24 degrés en Ardenne et entre 23 et 26 degrés ailleurs. A la côte, une brise de mer modéré se lèvera et limitera les maxima à 20 degrés. Ailleurs, le vent sera faible puis généralement modéré de secteur est à est-nord-est.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera serein. Les minima seront compris entre 7 degrés en Hautes Fagnes et 12 degrés au littoral. Le vent d'est à sud-est sera modéré en Ardenne. Ailleurs, il deviendra généralement faible de secteur est.

Lundi, le soleil dominera encore le ciel. Les températures atteindront 25 ou 26 degrés en de nombreux endroits. En Haute Belgique et à la côte, les maxima seront voisins de 20 ou 21 degrés.