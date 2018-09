Météo: du soleil pour terminer le week-end

Le temps sera sec et doux dimanche, avec des voiles d'altitude toujours plus denses sur le nord du pays, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Le sud profitera de davantage de soleil. Le thermomètre affichera entre 20° en Hautes-Fagnes et 23 à 25° ailleurs.