Melanie De Biasio sur la marche : "Quelque chose de très enfantin se réveille en moi"

On lui parle d'un ami blessé auquel son médecin avait recommandé de chanter en marchant et qui a beaucoup pratiqué le répertoire de Jacques Brel et de Georges Brassens dans les bois. Melanie De Biasio est saisie. " C'est beau ! Je veux rencontrer ce médecin ! " La chanteuse jazzy aux racines italiennes connaît l'art du souffle et le sentiment de communion avec la nature. Après sa tournée au Québec et en Islande, le festival Esperanzah (5 août) et le Jazz Middelheim (10 août), elle s'envolera pour Montereale Valcellina (Frioul). Au programme : des promenades avec son zio, avec les anciens et les enfants du village de ses grands-p...