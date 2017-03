Meetings de soutien à Erdogan: La N-VA soutient l'appel autrichien

"C'est grave de voir que l'on organise ici des meetings pour mettre en place l'Empire ottoman 2.0", a souligné le chef de groupe N-VA à la Chambre, Peter De Roover.

Les nationalistes flamands n'apprécient pas la façon dont le président turc et ses partisans politiques mènent campagne dans les pays de l'Union européenne, semblant considérer que les ressortissants turcs qui y vivent font toujours partie de leur espace politique.

Jusqu'à présent, la tenue de telles réunions n'est pas annoncée en Belgique. Le député rappelle toutefois la venue du président turc à Hasselt en mai 2015 dans le cadre de sa campagne électorale. Il estime qu'il faut freiner de telles initiatives qui, "en Flandre, jettent des personnes d'origine turques les unes contre les autres". Qui plus est, les réformes annoncées sont considérées comme une forme de coup d'Etat constitutionnel qui renforcera considérablement les pouvoirs du président, fait-il remarquer.

M. De Roover demande au gouvernement fédéral d'examiner dans quelle mesure il est possible de rencontrer la requête autrichienne. Comme en écho, le secrétaire d'Etat à l'Asile, Theo Francken (N-VA), s'est lui aussi montré très critique. "M. Erdogan et les siens ont suffisamment de défis en Turquie en ce moment et il n'est pas nécessaire de venir en Europe pour exacerber les choses et dire aux Turcs qu'ils doivent surtout se tourner vers la Turquie et pas nécessaire de venir en Europe pour exacerber les choses et dire aux Turcs qu'ils doivent surtout se tourner vers la Turquie et pas tellement s'intégrer", a-t-il déclaré sur le plateau de VTM.