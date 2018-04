Mars fut un mois météorologique normal à Uccle

La température moyenne à Uccle a été de 5,4° (6,8°C normalement) le mois passé, la moyenne des températures maximales de 8,9° (10,4°) et la moyenne des températures minimales de 1,9° (3,1°).

La température la plus élevée a été mesurée le 11 mars, avec 16° tandis que la plus basse a été mesurée le 1er mars avec -8,4°, "soit une valeur exceptionnellement basse mais qui reste supérieure au record de -10,1° observé en 2013", souligne l'IRM. Neuf jours de gel ont été enregistrés en mars (5,4 jours) et trois jours d'hiver avec des températures de maximum 0° (0,2 jour). "Cette dernière valeur est exceptionnellement élevée et égale le record de 2005."

Avec une température maximale de 2,3° à Uccle, le samedi 17 mars a été le plus froid enregistré depuis 1909, tandis que le lendemain était le 18 mars le plus froid depuis 1901 avec -0,1° et le jour d'hiver le plus tardif enregistré depuis le début des observations.

Enfin, 70,5 mm de précipitations sont tombées à Uccle (70 mm) en 19 jours (17,8 jours).