Marcher comme on respire, pour créer, se réinventer, gérer ses peurs, résister...

La marche séduit comme jamais. Le quidam, les politiques, les managers, les artistes... De toutes les origines, de toutes les générations. Pour de plus en plus de monde, marcher est devenu vital. Sept marcheuses et marcheurs le racontent au Vif/L'Express. Découvrez leurs témoignages tout au long de la semaine sur notre site.