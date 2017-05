Marche "Trump not welcome": 9000 manifestants selon la police

À 19h15, la police bruxelloise n'avait pas enregistré d'incidents le long du parcours, où l'ambiance était musicale et conviviale. La soirée doit se poursuivre avec différents concerts.

Quelque 9.000 personnes selon la police, 10.000 selon les organisateurs, ont suivi le mouvement "Trump not welcome" et défilé dans la capitale durant plus d'une heure.

Des associations de défense de l'environnement, des droits des femmes, des hommes et des réfugiés, ainsi que des groupes anti-armement étaient présentes.

Des partis politiques ont également rejoint la marche. "L'accession de Donald Trump à la présidence des USA, c'est l'antithèse du projet de société que nous portons", ont souligné les co-présidents d'Ecolo. Le PTB avait aussi appeler ses militants à participer au défilé et à afficher "stop Trump" sur leur photo de profil Facebook.