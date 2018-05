Marc De Mesmaecker, l'homme idéal pour une police fédérale malade ?

Qui sera le prochain commissaire général de la police fédérale ? Probablement Marc De Mesmaeker. Le directeur du SAT (secrétariat administratif et technique), interface entre la police fédérale et les cabinets de l'Intérieur et de la Justice, a été classé premier par une commission de sélection, devant Eric Snoeck, directeur judiciaire de la police fédérale de Liège. Le collège des procureurs généraux et le conseil fédéral de la police ont dû remettre un avis. Rien n'indique a priori qu'il soit contraire à Marc De Mesmaeker, un ancien gendarme. Si elle avait eu son mot à dire, la magistrature aurait sans doute misé sur Eric Snoeck, un homme de terrain, plus proche de ses besoins. Ce dernier pourrait toutefois se profiler comme numéro 2, si le poste de Claude Fontaine, le boss de la police judiciaire, contesté en interne, venait à se libérer.

