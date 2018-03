Manifestation de taxis : les files diminuent sur le ring

La manifestation causait de gros embarras de circulation sur la Petite ceinture entre Porte de Hal et Trône. Il était aussi très compliqué de circuler rue Belliard. A la mi-journée, les chauffeurs de taxi ont pris la direction du quartier européen, ce qui rendait délicate la circulation dans cette zone.

Le tunnel Reyers en direction du centre est bloqué et on ne pouvait accéder au centre-ville que via Montgomery.

Les lignes de bus 12 et 21 de la STIB sont limités à Maelbeek et la ligne 36 est déviée via 11 novembre vers Mérode, la ligne 60 est déviée via Jourdan vers Mérode, les lignes 59, 64 et 79 sont déviées via Maelbeek. Les taxis bloquaient aussi la Place Liedts provoquant des retards sur les lignes de tram 25, 55, 62 et 93.