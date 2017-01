Maintien de la phase de vigilance renforcée sur les routes wallonnes

Les températures resteront négatives au sud du sillon Sambre et Meuse en journée et seront froides pour l'ensemble de la Wallonie la nuit prochaine avec des minima jusqu'à -12° sur le massif ardennais. La Cellule d'Action Routière (CAR) composée du Centre Régional de Crise de Wallonie (CRC - W), du centre Perex et de la Police Fédérale de la route reste donc activée.

Le SPW mobilise tous ses moyens pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales.

Il est conseillé aux usagers de se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau wallon avant tout départ via les sites http://trafiroutes.wallonie.be ou http://www.inforoutes.be. Il leur est recommandé de rester prudents et vigilants sur la route, en particulier sur le réseau secondaire et notamment aux endroits exposés (ponts, bretelles d'accès, ...).