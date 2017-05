Mainmise des présidents du PS, MR et CDH sur la future carte électorale

C'est un peu le nerf de la guerre. Le découpage des circonscriptions électorales peut avoir des conséquences cruciales sur la composition du parlement wallon, surtout dans un système proportionnel comme le nôtre. Or, suite à un arrêt de la cour constitutionnelle de 2015, le parlement régional doit revoir la carte électorale en vue des prochaines élections de 2019. En cause : les circonscriptions les moins peuplées, qui comptent moins de quatre sièges à pourvoir à l'assemblée, sont jugées incompatibles avec le principe constitutionnel d'égalité. En effet, dans ces circonscriptions, la part des voix que doivent y recueillir les petits partis pour obtenir un siège parlementaire y est sensiblement plus élevé que dans les autres.

...