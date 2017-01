Magnette refuse de parler en néerlandais: "l'animal acculé fait parfois de drôles de bonds"

Le scandale Publifin plombe le PS. Le ministre président de Wallonie en a tout doucement marre des critiques et l'a bien montré lors d'une interview accordée au journal de VTM. Il a tout simplement refusé de répondre en néerlandais à une question sur Publifin. "Non, je ne le fais pas en néerlandais, mais en français. J'en ai marre des critiques flamandes autour de pratiques mafieuses, etc. Donc, non, cette fois-ci , je ne le dirais pas en néerlandais. Voilà."

