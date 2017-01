Magnette le plus populaire en Wallonie, Francken en Flandre

M. Magnette (PS) "bondit de deux places en Wallonie et de trois à Bruxelles", engrangeant les résultats de la fronde qu'il a menée contre le traité de libre-échange conclu entre l'Union européenne et le Canada (CETA), dont la Wallonie a retardé la signature en octobre dernier, commente 'Le Soir'. Il récolte 47% d'opinions favorables en Wallonie et 45% à Bruxelles, devant son président de parti Elio Di Rupo (respectivement 43 et 45%). Le président du cdH Benoît Lutgen obtient la 3ème place en Wallonie et le Premier ministre Charles Michel (MR) fait de même à Bruxelles, avec 40% d'opinions favorables. M. Di Rupo semble ainsi aussi bénéficier d'un effet CETA, gagnant quatre places à Bruxelles et devenant numéro deux.

Le volet wallon du sondage est marqué par le recul des deux grands partis - le PS et le MR, qui récoltent respectivement 23,6% et 19,4% des intentions de vote, contre des scores de 32 et de 25,8% des voix lors des élections législatives fédérales de mai 2014.

Accroché à la 3ème position, le PTB est en statu quo par rapport au dernier sondage, de septembre 2016, et "c'est la première fois depuis longtemps que l'extrême gauche ne progresse pas", note le journal. Le sondage indique toutefois un bond d'Ecolo - les Verts gagnent 3,7 points par rapport au précédent sondage. C'est le seul parti à progresser, avec le cdH, qui gagne, plus modestement, 1,4 point.

A Bruxelles, le mano a mano entre le PS et le MR continue mais tourne cette fois à l'avantage des socialistes (qui montent) et au désavantage des libéraux (qui baissent). Comme en Wallonie, Ecolo progresse mais de façon beaucoup moins significative (+ 1 point par rapport au dernier sondage). Défi (ex-FDF) est pointé en baisse (- 1,6 point) - soit des "des variations peu significatives". Mais le cdH "semble s'enraciner" dans le peloton des "poids moyens" bruxellois, où se bousculent le PTB, Ecolo et DéFI.

En Flandre, le top 3 des personnalités préférées comprend le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Theo Francken (N-VA), qui récolte 61% d'opinions favorables, devançant son président de parti Bart de Wever (59%) et le chef du gouvernement fédéral Charles Michel (58%).

Cette progression de popularité de M. Francken - il gagne quatre places - lui permet de détrôner la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Maggie De Block (Open Vld), qui "paye manifestement les économies dans la sécurité sociale", selon le journal.

La N-VA "reprend des couleurs", souligne 'Le Soir', bien qu'elle se situe à 27,4% des intentions de vote, contre 32,4% des voix lors des élections de mai 2014. Elle met toutefois 13 points d'écart entre elle et ce peloton compact où se bousculent les autres partis flamands. Le CD&V dévisse de 17,6 à 14,9% des intentions de vote par rapport au précédent sondage.

Le sondage a été réalisé du 10 au 17 janvier, soit au début de l'affaire Publifin, après les révélations sur les comités de secteur.