Maggie De Block souhaite rembourser l'aide psychologique

"Je veux franchir une étape en ce qui concerne la santé mentale. Nous avons posé les fondations l'an passé en reconnaissant la profession de psychologue clinicien. Maintenant, nous devons continuer dans cette voie.

Le Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale sera installé vendredi et celui-ci va étudier comment nous pouvons rembourser l'aide psychologique. Nous savons que certaines personnes ne se sentent pas bien parfois durant dix ans sans qu'elles ne reçoivent l'aide adéquate. Cela est terrible, ce ne devrait plus être possible", confie la ministre.

Pour financer une telle mesure, Maggie De Block compte élaborer un plan par étapes et examiner pour qui et quand un remboursement est le plus urgent. "Dans tous les cas, je trouve important de réaliser cela. Une personne sur trois fait face à des problèmes psychologiques dans sa vie", souligne-t-elle.

