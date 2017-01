Maggie De Block ne veut pas d'une baisse des accises sur le tabac

"On ne peut pas être d'accord si l'on envisage (le débat) sous l'angle de la santé publique, ce n'est pas une mesure nécessaire", réagissait-on au cabinet de la ministre Open Vld. "Si la hausse des accises a entraîné une baisse des recettes, cela peut en effet signifier que certains vont faire leurs courses à l'étranger. Mais nous partons du principe que d'autres aussi ont arrêté de fumer, ou sont passés à la cigarette électronique. Les recettes sont donc plus faibles, mais le système fonctionne".

Plus tôt dans la journée, M. Van Overtveldt (N-VA) n'avait pas exclu de revoir ces accises à la baisse. Il réagissait à l'annonce, par les producteurs et importateurs de cigarettes en Belgique et au Luxembourg, selon laquelle la hausse des accises sur le tabac avait rapporté 151 millions d'euros de moins que prévu en 2016, sur base de chiffres du SPF Finances.