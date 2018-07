Maggie De Block lance une application consacrée aux activités complémentaires

La ministre fédérale des Affaires sociales Maggie De Block (Open Vld) et le directeur de l'ONSS Koen Snyders ont lancé, dimanche, dans les locaux du club de football RitterKlub à Jette, l'application en ligne "activitéscomplémentaires.be", qui permettra aux citoyens de déclarer leurs activités complémentaires exonérées d'impôts. Ce système, qui exonère d'impôts et de cotisations sociales, les activités complémentaires jusqu'à 6.000 euros par an, entrera en vigueur le 15 juillet prochain.